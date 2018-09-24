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اقتصاد

المصرية الدولية للاستثمار: حزمة من المشروعات ستوفر آلاف الوظائف للشباب

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:20 ص
الدكتورة سمر أباظة،
الدكتورة سمر أباظة، رئيس المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار
عبد العزيز جمال

وجهت الدكتورة سمر أباظة، رئيس المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، على عملهم الدؤوب لتوفير المناخ الاستثماري والتشريعي الصحي والملائم لضخ مزيد من الاستثمارات ، وجذب كبار المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، للدخول في السوق المصرية الواعدة،التي تعتبر بمثابة أرضا خصبة لتنفيذ الأحلام الاستثمارية والتنموية التي تدفع بالاقتصاد المصري نحو مزيد من النجاح والتطور.

وقالت رئيس المؤسسة إنه في إطار الخطة الطموحة التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة، سيتم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المقرر تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع العديد من المستثمرين الأجانب والعرب، وذلك بعد الانتهاء من كافة التراخيص والإجراءات القانونية،وكذا الاتفاقيات والشراكات مع الغير، وهي الأمور التي تتولاها إدارات وقطاعات المؤسسة وتعمل عليها بجدية وحماس.

وأضافت الدكتور سمر أباظة أن المؤسسة انتقت عددا من المشروعات التي ستسهم بشكل كبير من خلال المشاركة المجتمعية مع القطاع الحكومي في دفع عجلة النمو الاقتصادي توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمشاركة في حل مشكلة البطالة.

من ناحيته ، قال الدكتور أحمد إبراهيم مدير المؤسسة ، إن شهر نوفمبر القادم سيشهد إتمام التعاقدات والشراكات وإبرام العقود النهائية مع كبار المستثمرين وكبري الشركات الإستثمارية بدول التعاون الخليجي وبعض من دول جنوب شرق آسيا والصين ودوّل الاتحاد الأوروبي وسيتم البدء في التنفيذ ابتداءً من بداية العام القادم.

وختمت الدكتورة سمر اباظة رئيسة المؤسسة بالتأكيد علي أن وفدا رفيع المستوى من المؤسسة سيقوم بجولة خارجية في زيارة عمل لبعض الدول خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات المزمع توقيعها خلال شهر نوفمبر القادم.

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