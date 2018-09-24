تكريم نجل الشهيد وائل المر في أول يوم دراسة بجنوب سيناء

كرمت القوات المسلحة المصرية نجل الشهيد نقيب وائل المر في طابور صباح مدرسة الأمل التجريبية بطور سيناء فى اول يوم دراسة بجنوب سيناء، وقام العقيد أحمد سراج قائد أركان لواء طور سيناء بتكريم التلميذ زياد وائل المر ابن الشهيد نقيب وائل المر ضابط الصاعقة الذي استشهد أثناء رفعه علم مصر فوق قمة الهرم الأكبر.



جاء ذلك فى حضور مصطفى الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم، وأـحمد أبو حسين مدير المدرسة ووالدة نجل الشهيد، وارتدى نجل الشهيد وشاح مكتوب عليه "نجل شهيد مقاتل بطل".



يذكر أن الشهيد مقاتل وائل المر ضابط صاعقة من محافظة الغربية ومتزوج من طور سيناء، استشهد أثناء تنفيذ مهام تدريبية وهي رفع العلم على قمة الهرم الأكبر بالجيزة، إذ استشهد بعد اتمامه العملية بنجاح وانقطع به واير الرفع من الطائرة واستشهد هو ومساعد قوات مسلحة محمد زكريا.

