6 أسباب تدفعك لشراء iPhone XS Max.. و 3 أسباب تمنعك

1- الكاميرا



2- المعالج



3- حجم الشاشة



4- البطارية



5- الذاكرة الداخلية الكبيرة



6- مقاومة الماء والغبار



على الرغم من ميزة الهاتف الرئيسية فى حجم شاشته الكبيرة، إلا أن الحجم يصبح عائقًا فى حمل الهاتف بيد واحدة أو العمل عليه، مما يجبر صاحبه على استخدامه بيديه الإثنين حتى يتفادي سقوطه.



3- بدون بصمة إصبع

لا زالت الشركة الأمريكية تصر على عنادها وعدم تزويد هواتفها بقارئ البصمة التقليدي، معتمدة فقط على ميزة قارئ العين، والتى تتعطل أحيانًا وتسبب غضبًا كبيرًا لصاحب الهاتف، على الرغم من تنويه الشركة أن الهاتف الجديد سيقرأ العين بصورة أسرع دون أى توقف.

أعلنت شركة Apple الأمريكية منذ أيام، وخلال حدثها الرئيسي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن طرح أحدث هواتفها الجديدة والتى تعد بمثابة نقلة جديدة فى تاريخ الهواتف الذكية والشركة على حد سواء.لعل أكثر الهواتف جذبًا للأنظار كان هاتف iPhone XS Max، الذى يتميز بشاشة عملاقة، فى إطار ذلك نشر موقع "جي اس ام أرينا" تقريرًا عن أسباب تدفعك لشراء الهاتف، وأسباب أخرى تمنعك من ذلك.أسباب تدفعك لشراء الهاتفتم تحسين جودة الكاميرا بشكل كبير بفضل مستشعر الضوء الرئيس، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة بفتحة f / 1.8 ، ولكن عدد البكسلات أكبر من السابقة فى هاتف iphone X.زود بمعالج جديد من نوع A12، والذي يوفر سرعة 15٪ زيادة عن المعالج السابق A11، وكفاءة أفضل تصل إلى 50٪ أعلى مع معالج رباعي النواة.من أكثر المكونات التى تميز آيفون XS ماكس، مع شاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED، ونسبة حواف رائعة توفر أكبر قدر ممكن المساحة، مما يجعلها شاشة عرض ممتازة في متناول الأيدي، وهي واحدة من أفصل دقة الشاشات على الإطلاق فى تاريخ الشركة الأمريكية، لدرجة أن دقة الشاشة تبلغ 458 نقطة في البوصة.تبلغ سعة البطارية 3174 أمبير، وهى سعة كافية لتوفير قدرة جبارة تجعل البطارية تدوم أطول فترة ممكنة مع العمل الشاق، ومن المتوقع نجاحها الباهر، حيث تفوق سعتها بطارية آيفون 8 plus.لطالما شكلت المساحة المنخفضة أحد أكبر المشاكل لمستخدمي آبل، ولكن الشركة الأمريكية بدأت تصحيح هذا الوضع مع إختفاء الهواتف سعة 16 جيجابايت و 32 جيجابايت نهائيًا، وجاءت أول سعة فى فئات الهاتف 64 جيجابايت، والأكبر 512 جيجابايت.طرحت آبل أول هواتف مقاومة للماء والأتربة مع جهازي iPhone 7 و 7 Plus ، وحصلت على شهادة IP67 لكليهما ، في حين أنها هذا العام تتباهى بشهادة IP68 ، والذي يضمن حماية أفضل، لعمق 2 متر أسفل المياه لمدة 30 دقيقة.أسباب تمنعك من شراء الهاتف1- السعر المبالغ فيهانتقد الكثيرون العام الماضي سعر هاتف ايفون X البالغ 1000 دولار، ولكن هذا العام بلغ سعر الهاتف 1100 دولار والنسخة الأكبر فى الذاكرة مقابل 1500 دولار، وهو سعر جنوني.2- الحجم