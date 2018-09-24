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منوعات

مفاجأة .. اكتشاف علاج جديد للعديد من أنواع السرطان

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:00 ص
مفاجأة .. إكتشاف
مفاجأة .. إكتشاف علاج جديد للعديد من أنواع السرطان
عبد العزيز جمال
أعلن علماء بريطانيون من جامعة سالفورد في مانشستر اكتشافهم أن "المحار" يمكن أن يعالج العديد من أنواع السرطان.

وتوصل الباحثون إلى أن السكريات الخاصة الموجودة في هذه الرخويات، تجعل من الممكن إنتاج أدوية يمكن مقارنتها بالعقاقير الكيميائية التي تعالج سرطانات الدم والثدي والرئة والقولون ، بحسب روسيا اليوم.

وتتميز الأدوية المستخرجة من المحار بمحدودية الآثار الجانبية التي تنتج عادة عن أدوية السرطان الكيميائية.

ووفقا للباحثين، فإن الأدوية المستخرجة باستخدام المحار ستستخدم في المقام الأول لعلاج الأطفال المصابين بهذه الأنواع من السرطان.

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