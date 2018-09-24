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مرأة

كيف تتعاملين مع ابنك عند رفض الاستيقاظ باكرا للمدرسة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:25 ص
صدى البلد
علا أحمد
مع بداية العام الدراسي تجد الكثير من الأمهات صعوبة في التعامل مع أطفالهن لتأهيلهم للاستيقاظ مبكرا، وهو ما يسبب الكثير من المشكلات بين الأمهات وأطفالهن، وعن هذا قال الدكتور جمال محمد استشارى الطب النفسي إن هناك مجموعة من الأمور التي يجب الحرص على القيام بها لتأهيل الطفل لذلك.

وأضاف "محمد" في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الأم يجب عليها الحرص على التعامل مع طفلها بصورة هادئة عند استيقاظه للذهاب للمدرسة حتى لا يشعر بأن الأمر إكراه له وبالتالي النفور من الأمور.

وتابع استشارى الطب النفسي، إن من ضمن العادات التي يجب أن تحرص الأمهات على إتباعها، أن تقدم لأطفالهن الهدايا عند الصباح الباكر وذلك ليتحمسون للاستيقاظ مبكرا، بالإضافة إلى ذلك الحرص على تشغيل بعض الموسيقا الهادئة لكي يستمتع الطفل بالصباح الباكر.

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