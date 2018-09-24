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أخبار العالم

الولايات المتحدة ترد على اتهامات إيران لها بتنفيذ هجوم الأهواز

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:23 ص
هجوم الأهواز
هجوم الأهواز
شريف سيد
طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، من إيران النظر للمرآة لمعرفة أسباب الهجوم على عرض عسكري في الأهواز الذي أسفر عن 25 قتيلًا يوم السبت الماضي.

وقالت هايلي في ردها على اتهامات إيران إلى الولايات المتحدة بالوقوف خلف الهجون: إن "الرئيس الإيراني حسن روحاني قمع شعبه لمدة طويلة".

وتابعت هايلي في تصريح إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "الإيرانيين احتجوا على الأموال التي تخصص للمؤسسة العسكرية"، مضيفة أن روحاني قمع شعبه لمدة طويلة لذا فهو يحتاج اليوم للنظر إلى قاعدته.

وكانت كل من المقاومة الوطنية الأهوازية، وهي جماعة عربية معارضة للحكومة الإيرانية، وتنظيم داعش الإرهابي أعلنا مسؤوليتيهما عن الهجوم. لكن لم تقدم أي منهما أدلة على ذلك.

وكان أربعة مسلحين نفذوا الهجوم على منصة الاستعراض خلال عرض عسكري السبت الماضي أدى إلى مقتل 25 شخصا بينهم 12 جنديا وطفل واحد، وإصابة 25 على الأقل.

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