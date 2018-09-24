ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بمقر إقامته بنيويورك

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:45 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى و مديرة صندوق النقد الدولي
عبد العزيز جمال
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وذلك بمقر إقامته في نيويورك.

كانت قد أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، بالخطوات الجدية التي تتخذها الحكومة وبالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج.


ترشيحاتنا

فرص عمل جديدة في بنك مصر بالقاهرة والمحافظات.. صور

مرض نادر يمنع مراهقة بريطانية من البكاء والاستحمام.. صور

مفاجأة .. اكتشاف علاج جديد للعديد من أنواع السرطان

شاهد.. ميسي يتجاهل حكم مباراة جيرونا ويرفض مصافحته

آل باتشينو يرتبط عاطفيا بفنانة إسرائيلية تصغره بـ 39 سنة.. صور

هاني حتحوت يكشف رأي كارتيرون فى صالح جمعة وحقيقة عودته للأهلي.. فيديو

تعليق أحمد عيد عبد الملك على تجاوز رقم محمود الخطيب التاريخي.. فيديو

تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية جديدة خلال أيام

نهى بكر: مصر تسعى لإصلاح الجمعية العامة للأمم المتحدة

علماء: كارثة مناخية يشهدها العالم الفترة القادمة

تعرف على موعد انطلاق برنامج المسابقات أراب جوت تالنت

البحوث الإسلامية يكشف عن صلاة يحبها الله تعالى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو
جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟