السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بمقر إقامته بنيويورك

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وذلك بمقر إقامته في نيويورك.



كانت قد أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، بالخطوات الجدية التي تتخذها الحكومة وبالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج.





