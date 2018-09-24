اليوم .. محافظ القليوبية يفتتح مدارس جديدة بكفر شكر

يزور الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، مدينة كفر شكر يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس المدينة و الأجهزة التنفيذية.



ومن المقرر أن يفتتح المحافظ عددا من المدارس الجديدة بالمدينة وذلك في إطار الاحتفال بالعام الدراسي الجديد. كما سيقوم المحافظ بعمل جولة تفقدية داخل الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية



وتفقد المحافظ فى اول ايام الدراسة عددا من مدارس مدينة بنها وشهد المحافظ طابور الصباح وحضر تحية العلم وسط الطلاب وتفقد الفصول الدراسية بالمدرسة الثانوية بنات ومدرسة 25 يناير ومدرسة ابن خلدون.



وأكد على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها وكذلك بث روح الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب لبناء وطن قوي يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم في صنع حضارتهم، مشيرا إلى أنه تم تكثيف أعمال رفع الإشغالات والنظافة العامة بالمناطق المحيطة بالمدارس حفاظا على المظهر الحضارى للمحافظة.