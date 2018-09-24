لحوم فاسدة ودورات مياه سيئة.. مخالفات كشفتها جولة رئيس مدينة شبرا داخل دور الأيتام

قام اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة بجولة تفقدية لعدد من دور الأيتام بنطاق حي شرق شبرا الخيمة رافقه خلالها مدير الإدارة الصحية ومدير الإدارة البيطرية ومدير إدارة التضامن الاجتماعي.



قام الوصيف بزيارة دار الأيتام بجمعية حياتي وتفقد غرف الأطفال والمطبخ ودورات المياه الخاصة بالدار وطرق تعليمهم وإلحاقهم بالمدارس وتبين عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالدار، كما قام رئيس المدينة بزيارة دار أبناء إسماعيل سلام للأيتام وتفقد الدار ورصد العديد من المخالفات منها: عدم وجود شهادات صحية للعاملين وحالة دورات المياه سيئة كما تبين من خلال المرور على مخزن الأغذية وجود ثلاجات الألبان معطلة وبها منتجات غذائية.



كما كشفت جولة رئيس مدينة شبرا الخيمة، العثور على لحوم جزء منها فاسد نتيجة سوء التهوية وبفحص عينة من اللحوم من قبل مسئولي الصحة، الطب البيطري تبين انها فاسدة ولا تصلح للاستخدام لسوء التهوية وعدم دراية العاملين بشروط التخزين السليمة.



وقال رئيس المدينة إنه على الفور أعطى تعليمات بضرورة إعدام هذه اللحوم وبالفعل تم إعدام ٢٥ كيلو في الحال للحوم الفاسدة، كما تم التأكد من صلاحية باقي اللحوم والتي يتم الحصول عليها عن طريق التبرعات.



ووجه الوصيف بضرورة الكشف على اللحوم بأنواعها قبل دخولها مخزن الأغذية من قبل الصحة والطب البيطري والتضامن وذلك حفاظا على صحة الأطفال بالدار.



