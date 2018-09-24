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محافظات

رئيس مدينة شبين القناطر يتابع حركة المواقف فى ثانى أيام الدراسة.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:54 ص
رئيس مدينة شبين القناطر
رئيس مدينة شبين القناطر يتابع حركة المواقف
إبراهيم الهوارى
قام محمد حسيني عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بجولة تفقدية صباح اليوم، على عدد من المواقف في ثاني أيام العام الدراسي الجديد وذلك للاطمئنان على حركة العمل بالمواقف بالتنسيق مع المرور ومسئولي المواقف لتذليل اي مشاكل أو عقبات أمام المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تكليف رجال المرور بتعزيز الخدمات فى الميادين العامة ومجمع المدارس وذلك لتيسير الحركة المرورية وفك اى اختناقات خاصة مع بدء العام الدراسى الجديد

وقال إنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة بالمرور على المدارس المختلفة وذلك لمتابعة العملية التعليمية وحل اى مشكلات تواجه الطلاب والمعلمين.
رئيس مدينة شبين القناطر يتابع حركة المواقف فى ثانى أيام الدراسة.. صور
رئيس مدينة شبين القناطر يتابع حركة المواقف فى ثانى أيام الدراسة.. صور
رئيس مدينة شبين القناطر يتابع حركة المواقف فى ثانى أيام الدراسة.. صور

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