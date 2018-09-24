رئيس مدينة شبين القناطر يتابع حركة المواقف فى ثانى أيام الدراسة.. صور

قام محمد حسيني عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بجولة تفقدية صباح اليوم، على عدد من المواقف في ثاني أيام العام الدراسي الجديد وذلك للاطمئنان على حركة العمل بالمواقف بالتنسيق مع المرور ومسئولي المواقف لتذليل اي مشاكل أو عقبات أمام المواطنين.



وأكد رئيس المدينة، أنه تم تكليف رجال المرور بتعزيز الخدمات فى الميادين العامة ومجمع المدارس وذلك لتيسير الحركة المرورية وفك اى اختناقات خاصة مع بدء العام الدراسى الجديد



وقال إنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة بالمرور على المدارس المختلفة وذلك لمتابعة العملية التعليمية وحل اى مشكلات تواجه الطلاب والمعلمين.

