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أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:27 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
جذبت الأنظار العديد من النجمات منذ بدء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية، حول الإطلالات والأكسسوارت والمجوهرات، حيث تزينت العديد من منهمن بمجموعة رائعة من المجوهرات والإكسسوارات التى أكملت إطلالتهن ومنحتهن مظهرا فخما.

واعتمدت العديد من الفنانات خلال مشاركتهن فى فعاليات مهرجان الجونة على ارتداء باقة من المجوهرات المميزة التى حملت توقيع مصممة المجوهرات المصرية عزة فهمى، وفى هذا السياق نرصد لكم أبرز أسعار إكسسوارات ومجوهرات الفنانات خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية.

-خطفت الفنانة القديرة يسرا الأنظار بإطلالتها الرائعة التى ظهرت بها فى فعاليات المهرجان، حيث ارتدت فى حفل الافتتاح أسورة على شكل الثعبان ويبلغ ثمنها 11 ألفا و900 دولار.

- أكملت الإعلامية المشهورة ريا أبي راشد إطلالتها الراقية التى ظهرت بها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة ، بمجموعة من الاكسسورات والمجوهرات الراقية، حيث ارتدت إسورة مصممة على شكل ثعبان مصنوعة من الذهب عيار 18 ومزينة بالألماس والياقوت الأزرق، بلغ سعرها 10 آلاف دولار أي ما يعادل 170 ألف جنيه مصري، كما تزينت بأقراط على شكل الهلال والنجوم مصنوعة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، وصل سعرها 4665 دولارا أي ما يعادل 79 ألف جنيه، وارتدت خاتم عيار 18 مصنوع من الذهب والفضة الإسترليني مزينة بالألماس بسعر 850 دولارا، أي ما يعادل 14 ألف جنيه، لتصبح تكلفة مجوهرات الإعلامية 263 ألف جنيه مصري.

-تزينت الفنانة منى زكى ب قرطين مميزين من عزة فهمى وبلغت تكلفتهما 5620 دولار، أى ما يقرب من 100 ألف جنية مصرى.

-ارتدت الفنانة التونسية فاطمة ناصر كوليه ألماسي من عزة فهمي ثمنه 3500 دولار، كما تزينت بخاتم أنيق يبلغ سعره 1240 دولارا.
أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور
أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور
أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور
أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور
أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور
أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور
أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور
أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور
أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

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أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

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