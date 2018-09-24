توفير مولدين للكهرباء في منطقة الشيخ زويد

صدق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على توفير مولدي كهرباء بقدرة 1 ميجا وات لمدينة الشيخ زويد، لتشغيلهما حال انقطاع الكهرباء، وأكد إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح أنه تم الدفع بإحدي هذه المولدات لتركيبها بهدف توفير الكهرباء بصفة مستمرة.



وفي نفس السياق، قالت مصادر بشركة الكهرباء في سيناء إنه تم إصلاح أحد الأعطال في الخط المغذي للمنطقة الشيخ زويد، وعاد التيار الكهربائي إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، عقب انقطاع دام 9 أيام متتالية.





