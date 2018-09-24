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حوادث

إصابة 16 شخصا في حادث بالوادي الجديد

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:25 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أصيب منذ قليل 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الخارجة أسيوط بنطاق محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص أجرة رقم 2282 الوادي الجديد بطريق الخارجة أسيوط قرب عزبة طليب ونتج عن الحادث إصابة 16 شخصًا وهم محمد جابر سعد، جمال جابر سعد، هالة جابر سعد، هنا أحمد فخري، أحمد محمد قرني، محمد إبراهيم على عبد العال، شعراوي خليفة عبد الحميد، باسم نادي الفي، أحمد محمد سعيد، فاروق محمد جابر، طارق نصر السيد، صموئيل مجدي منصور، خالد جمعه، مصطفى قرني عبد العظيم، أحمد فخري عبد الحميد، أحمد محمد فهمي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجار نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة.

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