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مرأة

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:00 ص
مى عمر
مى عمر
هاجر هانئ
اعتمدت الفنانة مى عمر على إطلالة كلاسيكية ناعمة، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

أطلت مى بفستان مميز من تصميم المصمم العالمى طونى ورد، وأتسم الفستان باللون اللبنى الهادئ وبحزام فضى حول منطقة الخصر ما كشف عن رشاقتها، ونسقت مع إطلالتها حذاء ذا كعب عالى وحقيبة يد صغيرة "كلاتش" باللون الفضى المتناسق مع ملابسها.

واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا بسيطا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع ملامحها الجذابة، ولم تتكلف فى ارتجاء المجوهرات ولكنها اكتفت باختيار بعض القطع البسيطة.
مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور
مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور
مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور
مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

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