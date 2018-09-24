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القبض على عاطل متهم ١٣ متهما بحوزته كمية من الحشيش المخدر بالمنيا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
ايمن رياض
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على عاطل متهم فى ١٣ قضية متنوعة بحوزته كمية من الحشيش المخدر للاتجار.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بضبط مباحث قسم شرطة المنيا رمضان . ع .ص ٣٤ سنة عاطل ومقيم دائرة القسم السابق اتهامه في 13 قضية (سكر بين – مخدرات – سرقة – تحرش مخدرات ) وبحوزته قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 125 جرام ومبلغ مالى 200 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه .

وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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