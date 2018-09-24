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تعليم الغربية: انتظام الدراسة بمدرسة انفجرت بها اسطوانة غاز فجرا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:30 ص
الشناوي عايد وكيل
الشناوي عايد وكيل وزاره التربية والتعليم بالغربية
احمد علي
اكد الشناوي عايد وكيل وزاره التربية والتعليم بالغربية، أنه انفجر فجر اليوم، اسطوانه غاز داخل بوفيه بمدرسة كفر ميمون بمركز السنطة، دون اي اصابات، مشيرا إلى ان المدرسة في حاجة للصيانة والدراسة منتظمه بباقي الفصول.

وأشار وكيل الوزارة، إلى انه شكل لجنة تحت اشراف ايمان عبد المعز مدير ادارة السنطة التعليمية لمتابعة سير الدراسة بالمدرسة وتقدير قيمة التلفيات.

ووجه عايد، بحل اي مشكلات قد تواجه الطلاب واولياء امورهم أثناء الدراسة، اولا باول وبث الطمانينة في نفوس اهالي القرية الكائن بها المدرسة.

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