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رياضة

فريق أوروبا يحرز لقب كأس ليفر للتنس

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
أش أ
نجح فريق أوروبا،فى ساعة مبكرة اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش في الاحتفاظ بلقب النسخة الثانية من كأس ليفر للتنس، والتي تقام في مدينة شيكاغو الأمريكية، بعد التغلب على فريق العالم، بنتيجة 13-8.

ورغم البداية القوية لفريق العالم،فى آخر ايام المباريات، حيث فاز جاك سوك وجون ايسنر على روجر فيدرر واليكسندر زفيريف
في مباراة الزوجي، والتقدم في النقاط (8-7)، إلا أن فريق أوروبا نجح في العودة بقوة عبر مباراتي الفردي.

وتغلب روجر فيدرر في مباراة الفردي الأولى على جون إيسنر بصعوبة، بواقع 6-7 و7-6 و10-7، ليهدي 3 نقاط لفريق أووربا الذي تقدم في النتيجة (10-8).

وفي مباراة الفردي الثانية، تغلب ألكسندر زفيريف على نظيره الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، بواقع 7-6 و7-5 و10-7، ليتوج فريق أوروبا، بلقبه الثاني في المسابقة.

وتألف فريق أوروبا من 6 لاعبين، وهم فيدرر وديوكوفيتش وزفيريف وديفيد جوفين وجريجور ديمتروف وكايلي إدموند.



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