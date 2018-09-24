عبد العال يتوجه إلى أيرلندا على رأس وفد برلماني

يتوجه صباح اليوم الاثنين، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني، إلى أيرلندا، فى زيارة رسمية بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب الأيرلندي.





تأتى الزيارة فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية-الأيرلندي من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة فى العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات، ولاسيما على المستوى البرلمانى ودعم العلاقات بين مجلسى النواب فى البلدين.



