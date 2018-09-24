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برلمان

عبد العال يتوجه إلى أيرلندا على رأس وفد برلماني

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:41 ص
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
يتوجه صباح اليوم الاثنين، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني، إلى أيرلندا، فى زيارة رسمية بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب الأيرلندي. 

تأتى الزيارة فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية-الأيرلندي من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة فى العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات، ولاسيما على المستوى البرلمانى ودعم العلاقات بين مجلسى النواب فى البلدين.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء الدكتور رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع عدد من المسئولين فى أيرلندا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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