العراق: مقتل 6 عناصر من داعش في ضربة جوية بقضاء خانقين بمحافظة ديالى

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم الاثنين، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية في محيط قضاء خانقين بمحافظة ديالى العراقية.



وقال العزاوي ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إنه تم قتل ستة من الدواعش في محيط قضاء خانقين بضربة جوية موفقة من قبل طيران الجيش ، وذلك وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة.



وكان قضاء خانقين شهد الشهر الماضي قيام تنظيم "داعش" بنحر أربعة أشخاص في القضاء.





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