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أخبار العالم

العراق: مقتل 6 عناصر من داعش في ضربة جوية بقضاء خانقين بمحافظة ديالى

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
أش أ
أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم الاثنين، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية في محيط قضاء خانقين بمحافظة ديالى العراقية.

وقال العزاوي ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إنه تم قتل ستة من الدواعش في محيط قضاء خانقين بضربة جوية موفقة من قبل طيران الجيش ، وذلك وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة.

وكان قضاء خانقين شهد الشهر الماضي قيام تنظيم "داعش" بنحر أربعة أشخاص في القضاء.


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