وزير الصحة: الطبيب المصري يعمل وسط تحديات مالية صعبة..فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الطبيب المصرى كفء ويعمل فى أى منظومة عالمية ويبدع بها، مؤكدة أن الطبيب المصرى يعمل وسط تحديات مالية صعبة.





وأضافت وزيرة الصحة، فى لقاء خاص لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن دخول الشباب فى مجال صناعة الدواء سيكون له تأثير كبير فى تطور هذه الصناعة الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.





ووجهت وزيرة الصحة رسالة للطبيب المصرى قائلة: بلدك علمتك بدون تكلفة عليك، وعليك أن ترد الجميل، مؤكدة أنها تعرف أن كل طبيب ورائه التزامات ولذلك البلد تتيح العمل فى القطاع الخاص بالتوازى مع العمل الحكومى، والمريض المصرى متوقع من الطبيب الكثير"



