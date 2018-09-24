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البريطانى يشاهد التليفزيون 26 يوما في العام

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
أظهر استطلاع للرأي أن الكبار فى بريطانيا يقضون نحو 12 ساعة فى المتوسط أسبوعيا لمشاهدة التليفزيون، وهو ما يعادل 8 مرات أكثر من معدلات ممارستهم للرياضة.

كما كشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "كوم راس" البريطانية لاستطلاعات الرأي، أن الشخص البالغ يقضى 17 ساعة فى إستخدام الهاتف الذكى، أو الكومبيوتر اللوحى، و12 ساعة فى استخدام منصات وسائل التواصل الإجتماعي مثل "فيس بوك"، "تويتر"، و"إنستجرام ".. في المقابل يقضي المواطن البريطانى ساعة وثلاثين دقيقة فقط فى الأسبوع فى ممارسة الرياضة المعتدلة، مثل ركوب الدراجة، ممارسة رياضة التنس أو المشي لمسافات طويلة.

وأشارت النتائج إلى أن 14% ممن شملهم الاستطلاع لم يقوموا بأي تمارين رياضية على الإطلاق، فى حين أكد 13% أن ممارستهم الرياضة المعتدلة لمدة تقل عن 30 دقيقة أسبوعيا، فيما تم تصنيف 27% من البالغين على كونهم غير نشطين جسديا.. وقد أكد 27% أنهم مارسوا الرياضة المعتدلة لمدة أكثر من 150 دقيقة أسبوعيا.

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