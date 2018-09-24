الكهرباء: مصر تتقدم 56 مركزا عالميا في مؤشر حصول المواطنين على الخدمة

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة حريصة على توفير الكهرباء لجميع المشتركين وأن تكون على أعلى جودة.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن الوزارة أعلنت عن رقم خط ساخن وهو 121 لتلقي شكاوى المواطنين والاستفسارات على مدار الساعة.



وأشار إلى تحسن ترتيب مصر عالميا في مؤشر الحصول على الكهرباء،حيث كانت في المركز 145 سنة 2015 وأصبحت هذا العام في المركز 89 أي تقدمت 56 مركزا، وهو ما يؤكد على حرصهم في رفع مستوى الخدمة من خلال تطوير شبكات التوزيع وإحلال وتقوية هذه الشبكات.