ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الكهرباء: مصر تتقدم 56 مركزا عالميا في مؤشر حصول المواطنين على الخدمة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
مي فهمي
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة حريصة على توفير الكهرباء لجميع المشتركين وأن تكون على أعلى جودة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن الوزارة أعلنت عن رقم خط ساخن وهو 121 لتلقي شكاوى المواطنين والاستفسارات على مدار الساعة.

وأشار إلى تحسن ترتيب مصر عالميا في مؤشر الحصول على الكهرباء،حيث كانت في المركز 145 سنة 2015 وأصبحت هذا العام في المركز 89 أي تقدمت 56 مركزا، وهو ما يؤكد على حرصهم في رفع مستوى الخدمة من خلال تطوير شبكات التوزيع وإحلال وتقوية هذه الشبكات.

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يحدد أفضل وقت لأداء صلاة الضحى.. فيديو

يوم حافل للرئيس السيسي بنيويورك

العصار يبحث مع سفير الهند سبل التعاون المشترك .. صور

الإفتاء تكشف عن 3 مصائب تحدث للحاسد في الدنيا

وزير الصحة: الطبيب المصري يعمل وسط تحديات مالية صعبة..فيديو

6 أسباب تدفعك لشراء iPhone XS Max.. و 3 أسباب تمنعك

أفلام الكارتون تنهي حياة طفل على يد شقيقته بمدينة نصر

أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو

ضبط 1798 حكما قضائيا و1654 مخالفة مرورية في حملة بالبحيرة

الولايات المتحدة ترد على اتهامات إيران لها بتنفيذ هجوم الأهواز

سلسلة مفاتيح تثير الذعر بمحيط قصر باكنجهام الملكي في بريطانيا

طريقة جديدة لتحضير الفول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

فيديو

هالة زايد: الصحة والتعليم على رأس أولويات الرئيس الفترة الحالية.. فيديو
وزير الصحة: الطبيب المصري يعمل وسط تحديات مالية صعبة..فيديو
القبض على شبكة لصلتها بهجوم الأحواز بإيران.. فيديو
طريقة جديدة لتحضير الفول
شاهد .. خريطة مرورية للمناطق المزدحمة والطرق البديلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟