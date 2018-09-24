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أستاذ علوم سياسية يكشف أهم محاور لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من اهم اللقاءات التي تتم اليوم نظرًا لاعتبارات الشراكة المصرية والأمريكية.

وأشار "فهمى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك تطورات إيجابية على صعيد العلاقات المصرية الأمريكية قبل ذلك اللقاء من خلال المساعادات العسكرية، لافتًا إلى أن كلا البلدين تعمل على حفظ الحوار الإستراتيجى بين القاهرة وواشنطن.

ونوه أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إلى أن هذا اللقاء يؤكد أن مصر لها أهمية إستراتيجية ذات بعد إقليمى ولها ارتباطات قوية مع الدول المؤثرة، موضحًا أن موضوع مكافحة الإرهاب من اهم الملفات المطروحة على طاولة الحوار بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي.

واضاف أن الإرادة الأمريكية ترى أن مصر دولة آمنة مستقرة لذا فإن هناك تطوير للشراكة بين البلدين وذلك لمصلحة الأمن القومى الأمريكى لأنها فى حاجة إلى التنسيق مع دولة إقليمية محورية.

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