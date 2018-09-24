رئيس جامعة بني سويف: توفير مكان لأولياء أمور الطلاب بالمدن الجامعية..صور

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف المدن الجامعية للطالبات والطلاب، والاطمئنان على استكمال كل أعمال الصيانة من إضاءة ومقاعد ودورات مياة ودهانات، مشددا على ضرورة تسكين الطالبات والطلاب بالمدن وتوفير كل ما يلزمهم مع الحفاظ على سلامتهم.



كما ناقش رئيس الجامعة بعض شكاوى ومقترحات الطلاب والطالبات لتحسين وتطوير الخدمات المتاحة بالمدن، وحثهم على التفاؤل والجد والاجتهاد خلال العام الدراسي لأنهم أمل المستقبل.



وأشار د. حسن، إلى ضرورة توفير مكان آمن لاستقبال أهالي طالبات وطلاب المدن الجامعية خلال فترة زيارتهم، مؤكدا على ضرورة عقد الأنشطة الطلابية من خلال خطة توعية الطلاب ثقافيا ودينيا وترفيهيا، والاهتمام بمن لديهم ظروف صحية خاصة، وذوي الاحتياجات الخاصة.