شريف عمر يجسد معاناة الشباب المغتربين في الحساب مدفوع.. فيديو

حققت أغنية "الحساب مدفوع" لمغني الراب الصاعد شريف عمر والمنشد الديني مصطفى عاطف نسب مشاهدة عالية فور طرحها بموقع يويتوب.



واستطاعت الأغنية أن تثير حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موضوعها الذي اعتبروه البعض حساسا لأنها تتناول فكرة سفر الشباب المصري والمعاناة النفسية التي يتم مواجهتها.



وقال شريف لـ"صدى البلد" إن "فكرة الأغنية جاءت وفقا لتجربة شخصية يعيشها حاليا فهو مغترب عن مصر، وقرر ان يجمع تلك المشاعر في اغنية واحدة لكي يتحدث عن المعاناة التي يشعر بها بسبب غيابه عن أهله وأصدقائه .. وهو حال آلاف الشباب المغتربين".



وأضاف: "تأثرت كثيرا عند كتابتي لكلمات الاغنية.. وكنت اسعى أن اتناول الغربة عن الوطن من منظور مختلف لأنه سبق تقديمه في أغنيات عدة"، مؤكدا أنه مهما حقق الشخص من إنجازات في عمله لكن هناك ثمنا وحسابا مدفوعا إذا غاب عن وطنه وأهله وأصدقائه.

