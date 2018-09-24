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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وجميع المحافظات.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وبحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، اليوم الاثنين، درجات الحرارة المتوقعة على جميع محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى:
القاهرة 24 33

الإسكندرية 24 29

مطروح 19 31

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

العريش 22 30

رفح 22 30

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 32

طابا 24 32

كاترين 22 34

الطور 24 30

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 24 41

أسوان 26 42

الوادى الجديد 24 37

شلاتين 27 38

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