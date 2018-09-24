بعد تكريم ماكرون للحركيين.. الجزائر تتخذ خطوة رسمية ضد فرنسا

قال وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني، إن بلاده بدأت في إحصاء كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي بحق الشعب الجزائري في الفترة بين 1830 حتى 1962، وذلك من خلال فريق الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير، بحسب موقع "أوبزرف ألجيري".



وأكد الوزير أنه تم إشراك علماء ومؤرخين وباحثين تابعين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في هذه العملية، موضحا أن الهدف من هذا الأمر ليس التباهي لكنه يهدف لتعريف الشعب الجزائري بما ارتكبه الاحتلال الفرنسي بحقهم خلال الفترة المذكورة.



وأشار زيتوني إلى أنه تم اتخاذ خطوة أخرى وهي تشكيل فريق لرصد مخلفات الاحتلال الفرنسي والضحايا جراء القنابل والألغام المزروعة والأسلاك الشائكة التي ظلت تخلف ضحايا حتى عام 2016.



وأضاف أن الحديث عن فرنسا يقوده بلاده حتما للتحدث عن "جبال من الجماجم ووديان أو بحور أو محيطات من الدماء"، مؤكدا أن الجزائر لا تزال تبحث عن شهداء في المغارات لإعادة دفنهم.



جاء ذلك بعد أيام قليلة من رفع الجزائر الحراسات عن المقار الدبلوماسية الفرنسية ردا على سحب باريس الحرس من أمام منزل السفير الجزائري بفرنسا، وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب الجزائريين بتكريمه 26 من الجزائريين الذين يعرفون باسم "الحركيين"، ومنح ستة منهم رتبة فارس في جوقة الشرف للدولة الفرنسية، حيث يعتبر الجزائريون "الحركيين" خونة كونهم حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم.