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رياضة

فوز أولمبيك ليون على مارسيليا يتصدر عناوين الصحف الفرنسية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
أش أ
تصدر فوز أولمبيك ليون على مارسيليا 4/2 وفوز باريس سان جيرمان على رين 3/1 فى الجولة السادسة من الدورى عناوين الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الاثنين.

وووصفت صحيفة ليكيب، الانتصار العريض لليون بكلمة "أولمبيكو".

وأضافت عن فوز فريق العاصمة "باريس سان جرمان لم يعد خائفا من اللون الأحمر".

وكتبت مجلة فرانس فوتبول، عبر موقعها "باريس مذهل"، وأضافت: "ليون يسحق مارسيليا".
وأشارت صحيفة لو باريزيان "باريس يفرض كلمته في النهاية".

ووصفت صحيفة بروفانس، الخسارة المدوية لأولمبيك مارسيليا بـ "العقاب".



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