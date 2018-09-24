وكيل تعليم الغربية : تركيب فايبر بديلا للزجاج المهشم بمدرسة ميت ميمون

أعلن الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم تركيب فايبر بلاستيكي بدلا من الزجاج المهشم بعدد من الفصول بمدرسة قرية ميت ميمون التابعة لإدارة السنطة التعليمية جراء حادث انفجار اسطوانة غاز داخل بوفيه المدرسة.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير أوضاع انفجار الاسطوانة داخل مباني الدراسية بذات المدرسة ورافقه خلال الجولة كل من إيمان عبد المعز مدير إدارة السنطة التعليمية وعدد من القيادات الشعبية من أهالي القرية.



وشدد على منح طلاب المدرسة أجازه اليوم وعودتهم صباح باكر سعيا فى التأكيد على انتظام الدراسة داخل المدرسة لافتا: "انفجار اسطوانة الغاز كان الفجر ومحدودا ولا يوجد اى اصابات بين صفوف الطلاب الحمد لله ".



ونبه فى خطابات الى مديري الإدارات التعليمية بالضرورة إتباع وسائل الأمن والأمان من خلال توفير طفايات الحرائق حفاظا على أرواح وحياه المواطنين.