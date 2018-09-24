ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة في مطروح

تمكنت قوات الأمن بمطروح من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها.



تلقى اللواء هشام نصر –مساعد وزير الداخلية– مدير أمن مطروح إخطارا من قسم شرطة مطروح بقيام "خالد ك م" 19 سنة بالاتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه وبحوزتة (200 جرام) لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ (15165) جنيها وسلاح أبيض مطواة.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.