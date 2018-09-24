خالد قمر يفتح قلبه لـ صدى البلد: لن أكون كومبارس فى الزمالك .. لا أعلم سر غيابي عن الفراعنة .. أعيش فترة رائعة مع سيد البلد .. وبيراميدز ولع الدورى

خالد قمر فى حوار خاص لـ"صدى البلد" :

عودتى للزمالك مشروطة

بيراميدز أحدث طفرة في الدوري

لا اعلم سر غيابى عن المنتخب

دعم الجميع فى الاتحاد السكندرى سبب تألقي

أتمنى المشاركة فى أفريقيا مع سيد البلد

الدورى صعب و لن يحسم إلا فى الاسابيع الاخيرة



نجح فى خطف كل الانظار إليه خلال الجولات الماضية من مسابقة الدورى الممتاز نتيجة أدائه الهجومي القوي مع فريقه الاتحاد السكندرى ، إنه خالد قمر الذى يعد واحدا من أفضل المهاجمين فى مصر فى الوقت الحالى نتيجة القدرات الفنية و التهديفية القوية للغاية التي يمتلكها بالإضافة إلى حالة الإصرار الكبيرة لديه على إثبات الذات بعد تجربته غير الجيدة مع الزمالك والتى لم يحصل خلالها على فرصة جيدة لإثبات الذات.



ويتحدث خالد قمر فى حوار خاص مع صدى البلد عن تجربته حتى الآن مع سيد البلد الاتحاد السكندرى وطموحاته فيما هو مقبل وماذا عن فرصة فى الانضمام إلى المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة.



في البداية.. ما السبب وراء ارتفاع مستواك هذا الموسم؟



السبب الرئيسي يعود إلى الثقة الكبيرة التي أحصل عليها من جانب الجميع في الاتحاد بداية من محمد مصيلحى ومرورا بمحمد عمر المدير الفني وزملائي في الفريق وحتى الجماهير، فالكل يدعمني بقوة.



وهل هذا ما كان ينقصك في الزمالك؟



بالتأكيد ولكن هناك أمرا آخر وهو المشاركة في المباريات باستمرار، حيث أنني في الزمالك كنت خارج الحسابات باستثناء الموسم الأول الذي شاركت فيه وأحرزت 8 أهداف.



ولكن ما سبب رحيلك عن الزمالك؟



شعرت بإنني لن أشارك مع الزمالك ولن يكون لدي فرصة للعب باستمرار، بالإضافة إلى معاناتي مع نيبوشا، والذي أعتبره أقل مدرب قاد الأبيض.



وما طموحاتك مع الاتحاد هذا الموسم؟



أريد أن نصل إلى أبعد نقطة في البطولة العربية، وأن نكون في المربع الذهبي في الدوري، من أجل أن نشارك في إفريقيا وننافس على لقب كأس مصر.



وما رأيك في الدوري هذا الموسم؟



دوري صعب جدا ولن يحسم الفائز أو الهابطين إلا في الأسابيع الأخيرة.



وما الاختلاف هذا الموسم عن المواسم السابقة؟



بيراميدز صنع الفارق وأحدث طفرة في الدوري لأنه دخل في منافسة قوية مع الكبار الزمالك والأهلي والإسماعيلي والاتحاد والمصري، خاصة وأنه يمتلك إمكانات كبيرة ولاعبين على أعلى مستوي.



هل ستعود إذا طلبك الزمالك من جديد؟



أعتبر نفسي جزءًا من الزمالك وحصدت معه الدوري وكأس مصر، وفضلته على مفاوضات الأهلي وتعرضت للإيقاف بسببه، ولكن إذا قدر هذا الأمر ستكون العودة بشرط، وهو أن أشارك في المباريات بشكل مستمر وأن يكون الفريق في حاجة إلى وجودي.



هل تواصل معك أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب؟



حتى الآن لا، ولكن أنا أجتهد وأحاول تقديم أفضل ما لدي، وعلمت أن الجهاز الفني للمنتخب يتحدث عني بطريقة جيدة، وأتمني أن يترجم هذا الأمر بالانضمام للفراعنة.



كيف ترى فرصة انضمامك للمنتخب؟



الفرصة كبيرة خاصة وأن المنتخب يحتاج إلى مهاجمين في ظل إصابة مروان محسن وعدم مشاركة العناصر التي تنضم للمنتخب باستمرار مع أنديتها، وأتمنى أن أكون في المعسكر القادم، لذلك أنتظر قرار أجيري.

