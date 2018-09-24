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برلمان

نائب: لابد من رفع غرامات الأرز عن الفلاحين والتناوب سنويا فى زراعته

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:30 ص
زراعة أرز
زراعة أرز
ماجدة بدوي
تواصل النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بشأن ضرورة رفع غرامات الأرز عن المزارعين نظرًا لأن الفلاح لم يعد يحقق هامش ربح خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والعمالة والأسمدة وكل متطلبات الزراعة.

وأشار الجندي في بيان له، إلى أن رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى أعلنا استجابتهما بدراسة أمر رفع غرامات زراعة الأرز للتخفيف عن كاهل الفلاحين، مؤكدين أنه يمكن للفلاحين التناوب سنويا فى زراعة الأرز لترشيد موارد المياه وتنظيمها. 

وطالب الجندي الدولة بضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية والظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى التخفيف عن كاهل الفلاحين، خاصة أن أغليهم لا يمتلك القدرة المالية على الدفع مما يعنى تهديدهم وتعرضهم للحبس، مؤكدا أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مهتم بهذا الأمر شخصيًا.

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