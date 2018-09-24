نائب: لابد من رفع غرامات الأرز عن الفلاحين والتناوب سنويا فى زراعته

تواصل النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بشأن ضرورة رفع غرامات الأرز عن المزارعين نظرًا لأن الفلاح لم يعد يحقق هامش ربح خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والعمالة والأسمدة وكل متطلبات الزراعة.





وأشار الجندي في بيان له، إلى أن رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى أعلنا استجابتهما بدراسة أمر رفع غرامات زراعة الأرز للتخفيف عن كاهل الفلاحين، مؤكدين أنه يمكن للفلاحين التناوب سنويا فى زراعة الأرز لترشيد موارد المياه وتنظيمها.



