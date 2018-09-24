رسالة حب من أحلام لزوجها مبارك الهاجري في عيد ميلاده

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري، وذلك بنشر صورة تجمعهما على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".وعلقت أحلام على الصورة قائلة: "كل عام وأنت بالف خير يا حبيبي وَيَا عزي وتاج راسي وربي يحميك لي ولعيالنا ولا يفرقنا.. ويا رب هالسنه وكل السنوات سنين السعادة والنجاح ربي لا يحرمني منك ولا من محبتك لي ولعيالنا".وكانت أحلام أعلنت منذ فترة تعليقها لجميع نشاطاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب انشغالها بتحضيرات البومها الجديد.