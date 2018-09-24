الصحف السعودية: الإمارات وأمريكا ترفضان الاتهامات الإيرانية بشأن هجوم الأحواز.. روسيا تدين الجحود الإسرائيلي..محمد بن سلمان: تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد..وصراع البيت الكردي يؤجل رئاسية العراق.. صور

- الشرق الأوسط: أمريكا والإمارات تنفيان اتهامات إيران

- الحياة: روسيا تدين الجحود الإسرائيلي رغم "خدماتها"

- عكاظ: الحوثي يكثف انتهاكاته للمدنيين ويخسر كبار قادته



سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الاثنين، الضوء على حادث الهجوم على منصة العرض العسكري الإيراني في الأحواز، والردود على الاتهامات التي وجهها الرئيس الإيراني لبعض الدول بالتورط في الهجوم.



كما ركزت الصحف أيضا على تصريحات محمد بن سلمان، ولي العهد بخصوص اليوم الوطني السعودي، وإدانة روسيا لما وصفته بـ "الجحود الإسرائيلي" بعد حادث الطائرة.



واهتمت الصحف أيضا بالزلزال الذي يعيشه البيت الكردستاني بشأن اختيار الرئيس في العراق، وكذلك خسارة الحوثيين لكبار قاداته ويكثفون انتهاكاتهم ضد المدنيين



وذكرت "الشرق الأوسط"، أن واشنطن وأبو ظبي، رفضتا أمسا الاتهامات التي وجهها مسؤولون إيرانيون بينهم الرئيس حسن روحاني، تلقي باللوم على الولايات المتحدة ودول إقليمية في الهجوم الذي استهدف منصة العرض العسكري في الأحواز أول من أمس وتسبب في مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني.



وعلقت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي بالقول إن روحاني قمع شعبه لفترة طويلة ويحتاج إلى النظر إلى قاعدته لمعرفة من أين يأتي هذا، كيف يمكنه أن يلقي باللوم علينا كما يريد، الأمر الذي يتحتم عليه أن يفعله هو أن ينظر إلى المرآة.



ومن الجانب الإماراتي، رد وزير الدولة للشئون الخارجية، أنور قرقاش، على حسابه على تويتر:" التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأحواز في محاولة للتنفيس المحلي. موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح، واتهامات طهران لا أساس لها".



من جهة أخرى، نشرت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» تسجيلا مصورًا لثلاثة أشخاص داخل سيارة قائلة إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم في الأحواز. وتحدث رجلان باللغة العربية عما اعتبراه «جهادا»، بينما تحدث الثالث بالفارسية قائلا إنهم سيستهدفون قوات «الحرس الثوري».



وعلى صعيد آخر، أوضحت الصحيفة أن منصب رئيس جمهورية العراق، لا يزال يحدث زلزالا في البيت الكردي، ووضع أكبر حزبين في إقليم كردستان على طرفي النقيض بعدما كانا طيلة الـ 15 عاما "بيضة القبان" في التوازنات السياسية في العراق.



وتعمق الشرخ بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، للمنصب، واختار فؤاد حسين مرشحًا له.



حسين، وهو كردي فيلي من مواليد بغداد عام 1952 شغل منصب رئيس ديوان رئاسة الإقليم منذ عام 2005، واختاره الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحا له رغم أنه ليس من أعضائه.



وإلى جانب صالح وحسين، هناك ستة مرشحين أكراد غيرهم للمنصب من بينهم امرأة. ومما زاد من تكريس هذا الشرخ وجود وفدين كرديين رفيعي المستوى في بغداد، الأول يترأسه رئيس حكومة الإقليم ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني والآخر برئاسة المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.



وبينما يفترض أن يصب زلزال البيت الكردي في مصلحة بغداد، فإن بغداد، هي الأخرى، منقسمة على نفسها شيعيًا بين كتلتين هما «الإصلاح والإعمار» و«البناء». وواصل بارزاني أمس مباحثاته بلقاء مع مقتدى الصدر، زعيم تحالف «سائرون» في النجف استكمالا للقاءات أجراها أول من أمس مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بينما بدأ صالح توًّا مباحثاته.



ومن صحيفة "الحياة"، أوضحت أن روسيا أدانت الجحود الإسرائيلي، مشيرة إلى تمسك موسكو بتحميل تل أبيب المسئولية الكاملة عن إسقاط طائرة "أيل 20" قبالة السواحل السورية الإثنين الماضي، في حين استخدمت وزارة الدفاع الروسية لهجة قاسية في شرح مسئولية إسرائيل عن الحادث، أصرت تل أبيب على لسان وزير دفاعها، أفيجدور ليبرمان، على مواصلة ضرب الأهداف الإيرانية في سوريا، رغم قلق من أن موسكو يمكن أن تقص جناحيها.



وفي تقرير عن الحادث، قال الناطق بإسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف إن «تصرفات طياري المقاتلات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 15 جنديًا روسيًا، تدل إما على عدم مهنيتهم، أو على الأقل، على الاستهتار الإجرامي». وأكد أن «الذنب في كارثة الطائرة الروسية إيل–20 يقع على عاتق القوات الجوية الإسرائيلية». واعتبر أن الحادث «انتهاك مباشر للاتفاقات الروسية- الإسرائيلية الموقّعة عام 2015 للحيلولة دون وقوع حوادث تصادم في سورية».



وفي انتقاد ممزوج بعتاب على تصرفات إسرائيل، أشار الجنرال الروسي إلى أن بلاده «لم تنتهك قط الاتفاقات مع إسرائيل، ولم تستخدم منظومات الدفاع الجوي في سورية، حتى في الحالات التي شكلت تهديدًا محتملًا لسلامة الجنود الروس»، لافتًا إلى أن موسكو أرسلت 310 إشعارات لمركز قيادة القوات عن أعمال القوات الجوية الروسية قرب إسرائيل.



وقال: «يصعب علينا فهم سبب إقدام تل أبيب على هذه التصرفات» التي وصفها بـ «رد جاحد على خدمات روسيا». وذكر أن العملية العسكرية في الجنوب «هيّأت الظروف لتجديد نشاط القوات الأممية لحفظ السلام في هضبة الجولان». وشدد على أن روسيا «بددت مخاوف إسرائيل في شأن الوجود الإيراني، ونتيجة التنسيق، انسحبت القوات الموالية لإيران وأسلحتها الثقيلة من الجولان إلى مسافة آمنة لإسرائيل هي 140 كيلومترًا شرق سورية»، إضافة إلى منع نقل نماذج «المنتوجات العسكرية الحساسة» التي تلقتها سورية من روسيا، إلى طرف ثالث.



وفي الصحيفة أيضا، أوضحت أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أكد إرساء مبادئ الشفافية والعدالة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا إلى تشرف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار.



وأوضح بن سلمان أن السعودية متمسكة بثوابت الدين الحنيف، دين الوسطية والاعتدال ومحاربة لا هوادة للتطرف والإرهاب.



واعتبر ولي العهد الذكرى الـ88 لتأسيس المملكة العربية السعودية، «مناسبة نستذكر فيها ما قام به مؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأبناؤه البررة من بعده»، منوهًا بما تشهده المملكة من «نمو وازدهار» تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



ومن صحيفة "عكاظ" أوضحت أن مليشيات الحوثي كثفت من انتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نفذت اختطافات واعتداءات بحق مدنيين في محافظات ريمة وحجة والحديدة.



ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي أن الميلشيا داهمت عددا من المنازل في مديرية خضم الجبين واعتدت على المدنيين، كما أحرقت منزلا لأحد المواطنين رفض الحملة.



وفي محافظة حجة، أقدم الحوثيين على تفجير مسجد ومركز لتحفيظ القرآن في قرية بني حسن بمديرية عبس، بعد أن فجرت الأسبوع الماضي 3 منازل لمواطنين في تلك المنطقة.

