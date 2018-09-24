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محافظات

منظمات المجتمع المدنى ودورها فى مواجهة فيروس سى.. ندوة بسرس الليان

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
مروة فاضل
نظم المجمع الإعلامى بشبين الكوم بمحافظة المنوفية ندوة بعنوان منظمات المجتمع المدنى ودورها فى مواجهة فيروس سي بمجلس مدينة سرس الليان حاضر فيها الدكتور على ندا استاذ مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية وعضو جمعية رعاية مرضى الكبد ونشوى شعبان رئيسة جمعية المراة الريفية بسرس الليان.

استهلت الندوة بكلمة نشوى شعبان حول دور منظمات المجتمع المدنى ممثلة فى جمعية المرأة الريفية فى مواجهة فيروس سى وتفعيل دور المجتمع المدني في تحسين الوعي العام للوقاية ومكافحة مرض الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي "سي" والارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين.

وأضافت انه لا بد من عمل حملات توعية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين عن مرض الالتهاب الكبدي الوبائي لفيروس سي وكيفية منع انتقاله وتوجيه المرضى للعلاج بطريقة سليمة، موضحا ان جمعية المرأة الريفية تقوم بعمل تحاليل فيروس سى بأسعار مخفضة.

وقال دكتور على ندا إن الأشخاص الذين يعانون من عدوى مزمنة بالتهاب الكبد C ليس لديهم أعراض وأن إلتهاب الكبد C ينتشر من خلال التعرض للدم الملوث عن طريق ماكينات الحلاقة وغيرها ويعتبر تعاطي المخدرات عن طريق الحقن باستخدام الإبر الملوثة والمشتركة هو أكثر طرق انتقال العدوى شيوعًا.

وأكد ندا ان خطر التهاب الكبد الوبائي يكون من خلال الاتصال الجنسي أو الرضاعة الطبيعية منخفض جدا، موضحا أن جمعية رعاية مرضى الكبد تقوم بعمل حملات علاجية مجانية من خلال عمل تحاليل فيروس سى، داعيا جميع الحضور بضرورة عمل التحاليل الخاصة بفيروس سى لجميع أفراد الأسرة.

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