ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

غرفة القاهرة تشكل مجالس إدارات 8 شعب تجارية فى نوفمبر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
فتحت غرفة القاهرة التجارية باب الترشح لعدد من الشعب التجارية تمهيدا لإعادة مجالس إدارتها من جديد بعد انتهاء دورتها الحالية.
صرح بذلك المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة.

وأضاف العربي  أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات هذه الشعب في إطار لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية النوعية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003 .

وكشف رئيس الغرفة أنه من ضمن الشعب التجارية المزمع إعادة تشكيل مجالس إدارتها( البصريات - تجار الأحذية والمنتجات الجلدية - أصحاب الشركات العاملة في مجال حماية البيئة - تجار العدد - الآلات - تجار الساعات - قطع غيارها - تجار العطارة - أصحاب شركات حراسة المنشآت - نقل الأموال - تجار الحدايد و البويات ).

وأكد العربي ان جلسات تشكيل مجالس إدارات هذه الشعب ستبدأ 4 نوفمبر المقبل وتنتهي في 22, من نفس الشهر مشيرا إلى حرص مجلس إدارة الغرفة على تفعيل هذه الشعب بما يصب في صالح هذه القطاعات في النهاية لأنها جزء من اقتصادنا العام الذي نسعى جميعا إلى تنميته وتطويرة لنحقق في النهاية مصلحة بلدنا التي هي في النهاية مصلحتنا جميعا.

ودعا العربي، أصحاب هذه الأنشطة بالتوجه إلى الغرفة لاستكمال مستندات انضمامهم للجمعيات العمومية لهذه الشعب تمهيدا لدخولهم انتخابات مجالس إداراتها خاصة أنه سيتم غلق باب قبول طلبات التجار للانضمام إلى الجمعيات العمومية لهذه الشعب في 25 من أكتوبر المقبل.
.

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يحدد عدد ركعات صلاة الضحى وكيفية أدائها.. فيديو

القبض على شبكة لصلتها بهجوم الأحواز بإيران.. فيديو

أماكن إقامة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية..فيديو

ورحل حازم ياسين .. حكاية أستاذ الجامعة الأمريكية عاشق الفارس الأبيض

أحمد مرتضى منصور ينعي حازم ياسين

على طريقية رونالدو..ميسى يقاطع حفل اختيار أفضل لاعب فى العالم

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

الخطوط اللبنانية تعتذر عن إلغاء رحلة للقاهرة بسبب الرئيس عون

فى دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم.. فيديو

اليوم..محمد صلاح على موعد تاريخي مع جائزة أفضل لاعب بالعالم

طريقة جديدة لتحضير الفول

وزيرة السياحة تلتقى زاهى حواس لفتح مجالات للتنسيق والتعاون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

فيديو

مدير محطة الجبل الأصفر: ننتج ما يكفى لرى 150 ألف فدان يوميا.. فيديو
أماكن إقامة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية..فيديو
محافظ الفيوم: نولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الترفيهية لطلاب المدارس.. فيديو
زايد: مصر ستلقي كلمة أمام الأمم المتحدة عن تجربتنا في مكافحة السل..فيديو
محافظ كفر الشيخ: انتظام 800 ألف طالب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟