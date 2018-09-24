غرفة القاهرة تشكل مجالس إدارات 8 شعب تجارية فى نوفمبر

فتحت غرفة القاهرة التجارية باب الترشح لعدد من الشعب التجارية تمهيدا لإعادة مجالس إدارتها من جديد بعد انتهاء دورتها الحالية.

صرح بذلك المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة.





وأضاف العربي أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات هذه الشعب في إطار لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية النوعية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003 .





وكشف رئيس الغرفة أنه من ضمن الشعب التجارية المزمع إعادة تشكيل مجالس إدارتها( البصريات - تجار الأحذية والمنتجات الجلدية - أصحاب الشركات العاملة في مجال حماية البيئة - تجار العدد - الآلات - تجار الساعات - قطع غيارها - تجار العطارة - أصحاب شركات حراسة المنشآت - نقل الأموال - تجار الحدايد و البويات ).





وأكد العربي ان جلسات تشكيل مجالس إدارات هذه الشعب ستبدأ 4 نوفمبر المقبل وتنتهي في 22, من نفس الشهر مشيرا إلى حرص مجلس إدارة الغرفة على تفعيل هذه الشعب بما يصب في صالح هذه القطاعات في النهاية لأنها جزء من اقتصادنا العام الذي نسعى جميعا إلى تنميته وتطويرة لنحقق في النهاية مصلحة بلدنا التي هي في النهاية مصلحتنا جميعا.





ودعا العربي، أصحاب هذه الأنشطة بالتوجه إلى الغرفة لاستكمال مستندات انضمامهم للجمعيات العمومية لهذه الشعب تمهيدا لدخولهم انتخابات مجالس إداراتها خاصة أنه سيتم غلق باب قبول طلبات التجار للانضمام إلى الجمعيات العمومية لهذه الشعب في 25 من أكتوبر المقبل.