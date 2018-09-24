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حوادث

ضبط 5 آلاف صاروخ ألعاب نارية مجهولة المصدر بحوزة بائع بالإسكندرية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:31 ص
ًصورة أرشيفية - سلع
ًصورة أرشيفية - سلع غذائية
أحمد عبد العزيز
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على بائع خردوات بمنطقة المنشية، وسط المندينة لقيامه بحيازة وبيع نحو 5 آلاف صاروخ ألعاب نارية مجهول المصدر.

كانت قد وردت معلومات لضباط شرطة التموين بقيام "ع.ع.ا" 25 عاما، صاحب محل لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار في السلع مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المحل وضُبط داخله عدد 5000 صاروخ العاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجار العرض على النيابة العامة.

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