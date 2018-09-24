أمن الإسكندرية تطلق قافلة للخدمات المرورية بغيط العنب وكوبري كرموز

أطلقت إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، قافلة مرورية بسيارة من إدارة المرور مجهزة بكافة مستلزمات استخراج مصدرات المرور، إلي منطقتي غيط العنب وكوبري كرموز، دائرة قسم شرطة كرموز، في إطار الخطة الموضوعة بإستهداف المناطق الأكثر إحتياجًا.



وأسفرت القافلة عن إستخراج 22 إجراء مروريا "18 تجديد - 4 نقل ملكية"، وسط حالة من الارتياح لدي المواطنين بالمنطقة المشار إليها.



وأوضح بيان صادر عن مديرية الأمن اليوم، أن تلك القافلة تأتي في إطار توجيهات وزير الداخلية بتفعيل دور أجهزة الوزارة في المشاركة الاجتماعية الإيجابية للتخفيف عن المواطنين لرفع الأعباء الملقاه على كاهلهم في توفير الخدمات الأمنية التي تقدمها الوزارة لهم بصورة ميسرة وبصفة خاصة الأماكن المترامية الأطراف والأكثر إحتياجًا من خلال إيفاد قوافل مرورية "ضباط تراخيص - موظفين مدنيين - مهندسين فنيين" للتيسير في إستخراج مصدرات المرور.