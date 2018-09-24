أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور

استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم، الاثنين 24 سبتمبر 2018، بسوق العبور، حيث تراوح سعر الطماطم بين 2.8 و6.2 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 5.5 و7 جنيهات للكيلو، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب 6.50 جنيه، والخيار البلدي 4 جنيهات.



وبلغ سعر البصل 4.40 جنيه للكيلو، والكُرات 3 جنيهات للكيلو، والملوخية 2 جنيه، والفاصوليا 15 جنيها، والبامية 12 جنيها، والباذنجان الرومي 4 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض 4.50 جنيه، والباذنجان البلدي 6 جنيهات للكيلو.



وبلغ سعر الفلفل الرومي البلدي 6.50 جنيه، والفلفل الحامي بلدي 5 جنيهات، والفلفل الألوان 25 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والثوم 12 جنيها.



كما استقرت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، فبلغ البرتقال البلدي 2.50 جنيه للكيلو، وأبو سرة 4.50 جنيه، والصيفي 6 جنيهات، وسجلت المانجو العويسي 25 جنيها، والمانجو الزبدية 18 جنيها.



وترواح سعر العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها، والأحمر تراوح بين 8 و10 جنيهات، وبلغ سعر التفاح الأمريكي 25 جنيها للكيلو، البلح الزغول 5.50 جنيه للكيلو، والرملي 6 جنيهات والتين البرشومي 13 جنيها، والجوافة6.50 جنيه، والرمان 7 جنيهات.