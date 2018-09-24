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أخبار العالم

النواب اللبناني: الأزمات والملفات يجب أن تكون حافزا لسرعة تشكيل الحكومة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:43 ص
صدى البلد
أش أ
انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية خاصة في ظل تعدد الأزمات وتعقدها في العديد من قطاعات الدولة الحيوية.

وقال "بري" - في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين - إنه ينتوي تكثيف وتيرة الجلسات التشريعية العامة من أجل البت في كل مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون جاهزة، مضيفا: أن تأخير تشكيل الحكومة يأتي نتيجة التجاذب حول الحصص الوزارية بين الفرقاء السياسيين، بدل أن تشكل الحاجة إلى معالجة الملفات الملحة حافزا للإسراع في عملية التأليف.

واعتبر أن تعدد الأزمات، في ما يتعلق بالأوضاع الصحية واحتلال لبنان المركز الأول في عدد مرضى السرطان على مستوى العالم العربي، واجتياح مصادر التلوث والفوضى على نطاق واسع، واستفحال نقص الكهرباء، وعدم تنفيذ القوانين، وواقع مطار بيروت، وغير ذلك - إنما يعكس "الواقع المهتريء والمترهل الذي وصلنا إليه".. (على حد وصفه).

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أنه بصدد الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية عامة أخرى، بخلاف الجلسات التي ستعقد اليوم وغدا، في منتصف الشهر المقبل.. مؤكدا أنه سيدفع أيضا في اتجاه تفعيل الدور الرقابي للمجلس النيابي.

وقال: "بعدما تتشكل الحكومة، سأمنحها بعض الوقت حتى تنطلق ونختبر أداءها وقدرتها على الإنجاز، لكن مهلة السماح لن تطول، وأنا سأقف بالمرصاد لكل خلل في سلوكها، وبالتالي متى لمست أن هناك أخطاء أو تقصيرا في عملها، لن أتردد في إخضاعها إلى المساءلة والمحاسبة أمام المجلس.. لا مسايرة أو مراعاة بعد اليوم، لأن مصالح الدولة وحقوق الناس فوق كل اعتبار، والمجلس سيكون حازما في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية".

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