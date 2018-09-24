صحيفة لبنانية: المسئولون المعنيون رفضوا عرضا ألمانيًا لحل أزمة الكهرباء

ذكرت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قدمت عرضا لمساعدة لبنان في مجال حل أزمة الكهرباء، الذي يعاني من نقص شديد فيها، من خلال شركة (سيمنز) الألمانية، غير أن المسئولين اللبنانيين المعنيين بهذا الملف رفضوا هذا العرض، أو تجاهلوه، مصرين على إبقاء لبنان غارقا في العتمة.. بحسب الصحيفة.



وأضافت الصحيفة - في عددها الصادر اليوم الاثنين - أن العرض الذي تقدمت به المستشارة الألمانية، جاء خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، وفي ضوء استماعها من المسئولين اللبنانيين إلى ما يعانيه لبنان من أعباء كبيرة نتيجة وجود أكثر من مليوني نازح على أراضيه.



ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ "المطلع" قوله: " إن المسئولين المعنيين بملف الكهرباء في لبنان، أهملوا هذا العرض الألماني، ولم يكلفوا أنفسهم عناء التواصل مع المسئولين الألمان، رغم أنهم وعدوا ميركل بمتابعة هذا الملف بعد مغادرتها لبنان".





من جانبه، دعا رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب اللبناني ياسين جابر، إلى "لقاء وطني" لأجل وضع حد لمشكلة الكهرباء في لبنان.









