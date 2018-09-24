ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة لبنانية: المسئولون المعنيون رفضوا عرضا ألمانيًا لحل أزمة الكهرباء

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
أش أ
ذكرت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قدمت عرضا لمساعدة لبنان في مجال حل أزمة الكهرباء، الذي يعاني من نقص شديد فيها، من خلال شركة (سيمنز) الألمانية، غير أن المسئولين اللبنانيين المعنيين بهذا الملف رفضوا هذا العرض، أو تجاهلوه، مصرين على إبقاء لبنان غارقا في العتمة.. بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة - في عددها الصادر اليوم الاثنين - أن العرض الذي تقدمت به المستشارة الألمانية، جاء خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، وفي ضوء استماعها من المسئولين اللبنانيين إلى ما يعانيه لبنان من أعباء كبيرة نتيجة وجود أكثر من مليوني نازح على أراضيه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ "المطلع" قوله: " إن المسئولين المعنيين بملف الكهرباء في لبنان، أهملوا هذا العرض الألماني، ولم يكلفوا أنفسهم عناء التواصل مع المسئولين الألمان، رغم أنهم وعدوا ميركل بمتابعة هذا الملف بعد مغادرتها لبنان".


من جانبه، دعا رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب اللبناني ياسين جابر، إلى "لقاء وطني" لأجل وضع حد لمشكلة الكهرباء في لبنان.




ترشيحاتنا

الأهلي يعود للتدريبات اليوم قبل مواجهة النجمة اللبناني

أمين الفتوى يوضح كيف يقي الإنسان نفسه من السحر والحسد .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

قوات حفظ السلام تتدخل لحل أزمة الصيادين المصريين المعتقلين بواسطة تركيا

أهالي قطر يحتفلون بالعيد الوطني للسعودية سرا .. فيديو

الخطوط اللبنانية تعتذر عن إلغاء رحلة للقاهرة بسبب الرئيس عون

القبض على شبكة لصلتها بهجوم الأحواز بإيران.. فيديو

رسالة مؤثرة من ميدو لمحمد صلاح قبل إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب

السيسي لـ مديرة صندوق النقد الدولي : مستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي

الكهرباء: مصر تتقدم 56 مركزا عالميا في مؤشر حصول المواطنين على الخدمة

على طريقية رونالدو..ميسى يقاطع حفل اختيار أفضل لاعب فى العالم

أماكن إقامة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

فيديو

مدير محطة الجبل الأصفر: ننتج ما يكفى لرى 150 ألف فدان يوميا.. فيديو
أماكن إقامة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية..فيديو
محافظ الفيوم: نولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الترفيهية لطلاب المدارس.. فيديو
زايد: مصر ستلقي كلمة أمام الأمم المتحدة عن تجربتنا في مكافحة السل..فيديو
محافظ كفر الشيخ: انتظام 800 ألف طالب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟