برلمانية: مشاركة الرئيس في الأمم المتحدة يعيد مكانة مصر الدولية

صرحت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها رقم 73 بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أعاد لمصر مكانتها الدولية.



وأضافت درويش في بيان لها، أن الرئيس السيسي يقف على أرض صلبة، ويمتلك دعمًا قويًا للترويج لمصر اقتصاديًا واستثماريًا، من خلال تحقيق الدولة لمعدلات نمو كبيرة مع تراجع معدلات البطالة، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وسير الدولة في تأسيس مشروعات قومية عملاقة، تعزز البنية التحتية وكذا البيئة الاستثمارية، وغيرها من الطفرات الاقتصادية التي حققها الرئيس.



مشيرة أن زيارة الرئيس السيسي إلى نيويورك تصب في مصلحة المواطن المصري، بما تحمله من فوائد اقتصادية واستثمارية جمة.



وتابعت: "مصر أكبر دولة إفريقيا تستقبل الاستثمارات الأمريكية، حيث إن 33% من استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا موجودة بمصر".



وأردفت عضو البرلمان، أن ما يساعد الرئيس السيسي على عقد اجتماعات مع الدول الكبرى والترويج للاستثمار في مصر، ما تتمتع به الدولة حاليًا من بنية تحتية قوية ومؤشرات اقتصادية جيدة للغاية وارتفاع التصنيف الائتماني، كما أن مؤسسات التصنيف الائتماني لديها نظرة قوية ومتفائلة تجاه مصر، فضلًا عن إشادات كبرى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما أن مصر من أكبر الدول ذات العائد الاستثماري الأعلى على مستوى العالم، وهي تمثل محفزات وإغراءات لأي مستثمر لدخول السوق المحلية.



وأشارت إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي يزور فيها الرئيس السيسي، الولايات المتحدة الأمريكية، ويمتلك الرئيس دعمًا قويًا من الناحية الاقتصادية، خاصة على المستوى الدولي.