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منوعات

حبات سمسم تتسبب في وفاة ابنة ملياردير بريطاني

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تسببت حبات سمسم في وفاة ابنة الملياردير البريطاني، "نديمة عدنان لا بيروزا"، حيث تعرضت الفتاة إلى ألم شديد في المعدة عقب ساندوتش من ضمن مكوناته السمسم.

وشعرت الفتاة بألم في المعدة وحساسية شديدة أثناء تواجدها على متن طائرة متجهة من لندن إلى نيس، ولم يتمكن والداها الذي كان يرافقها في تلك الرحلة أن ينقذها، ولكنها توفيت، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأرجع والد الأبنة السبب في وفاتها إلى حبيبات السمسم، فيقول الأب:"قبل الصعود إلى الطائرة اشترت سندويتش من الخرشوف والزيتون، من مطار هيثرو بلندن، وفي أثناء الرحلة ظهرت عليها أعراض رد فعل تحسسي حاد تجاه حبيبات السمسم المضافة إلى الخبز".

وحاول الأب أن يعطي ابنته بعض المضادات الحيوية المخصصة للحساسية الحادة، ولكنها لم تفيد بشيء وتوفت الفتاة بعد أن تم نقلها إلى مستشفى بمدينة نيس الفرنسية.

ليطلب عدنان لابيروزا من الشركة المصنعة للساندويتش أن تضع توضيح على السندوتش بأنه يحتوي على السمسم الذي تحسست منه ابنته بشدّة.

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