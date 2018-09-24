حفل جوائز الفيفا للأفضل في 2018 على ON Sport الليلة

تقدم قناة ON sport ابتداء من الرابعة عصر اليوم، الاثنين، وعلى مدار 8 ساعات كاملة، تغطية خاصة لحفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاختيار الأفضل في 2018، وهو الحفل التي حصلت القناة على حقوق عرضه حصريًا في الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخ القنوات المفتوحة في الوطن العربي.





يقام الحفل بالعاصمة البريطانية لندن في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، لاختيار أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب فريق رجال، أفضل مدرب فريق سيدات، أفضل هدف "جائزة بوشكاش"، أفضل حارس مرمى، التشكيل المثالي للعام، وأفضل جمهور.





وتترقب الجماهير المصرية الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم بعد أن نجح نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة محمد صلاح في الوصول إلى قائمة المرشحين النهائية لأول مرة في تاريخ مصر والوطن العربي، لينافس صلاح الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني.





واستعدت قناة ON sport بتغطية خاصة تبدأ في تمام الرابعة عصرا ، تستهل بالفقرة الأولى من تقديم ميرهان عمرو، لتناول أبرز ما تناولته الصحافة العالمية قبل الحفل وتوقعاتها للجوائز.





وتنطلق في الخامسة مساء الفقرة الثانية، من تقديم كريم خطاب، للحديث عن معايير اختيار الأفضل في حفل جوائز "فيفا" وتاريخ الجائزة وكواليس انفصالها عن جائزة مجلة "فرانس فوتبول" لاختيار الأفضل سنويا، وتستمر حتى السادسة والربع مساءً.





وتتواصل التغطية مباشرة بالفقرة الثالثة من تقديم إبراهيم عبد الجواد، للحديث عن كافة المرشحين للجوائز المختلفة والتوقعات الخاصة بشأن الفائزين بجوائز حفل فيفا، والتشكيل المثالي المتوقع، والهدف المرشح بقوة لحصد جائزة "بوشكاش".





وفي السابعة والنصف مساءً، يظهر كلا من أحمد شوبير وسيف زاهر قبل ساعة من بدء وقائع الحفل ، ويستمر الاستوديو حتى الثانية عشر من منتصف الليل، يتخلله البث المباشر للحفل المرتقب الذي يبدأ في الثامنة والنصف مساءً.





كما أوفدت القناة نجم الزمالك السابق والمحلل الفني ، أيمن يونس، لنقل كواليس الحفل من لندن، والذي سيقوم باستعراض كل ما يدور خلف الكواليس من خلال بث حي مستمر على مدار الساعة من مقر الحفل.



