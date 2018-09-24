إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية وطرح النيل فى بني مزار

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، 31 حالة تعد وبناء على أراضي زراعية وأراضي أملاك الرى عبارة عن 14 حالة حماية نيل على مساحة 1800 متر مربع، و4 حالات إصلاح زراعي على مساحة 3 قراريط، و6 حالات زراعة على مساحة 4 قراريط و12 سهما، و7 حالات وحدة محلية على مساحة 850 مترا مربعا بقرية نزلة عمرو التابعة للوحدة المحلية لقرية القيس.



قال إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا شدد على استمرار حملات الازالة بهدف التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات في مهدها.