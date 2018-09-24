محمد صلاح يتصدر تويتر الإمارات قبل منافسته على الأفضل بالعالم

تحظى مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح في حفل جوائز "The Best"، الليلة على اهتمام كبير من الجانب الإماراتي، حيث أصبح اسم محمد صلاح ضمن قوائم الهاشتاجات الأكثر تداولًأ بموقع تويتر في دولة الإمارات.





وينافس صلاح خلال الحفل على جائزتي أفضل لاعب في العالم وأفضل هدف في العام "جائزة بوشكاش" بهدفه في مرمى إيفرتون، حيث ترشح صلاح ضمن لاعبي خط الهجوم بعدما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ووصل بالريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا.



