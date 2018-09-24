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توك شو

اللاوندي: الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها الدولية.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:50 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
توك شو
قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه مقاليد الحكم في مصر، ولقائه بعدد من رؤساء وقادة دول، سبب رئيسي في استعادة مصر هيبتها الدولية.

وأشار "اللاوندي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر "الفضائية الأولى المصرية" اليوم، الاثنين، إلى أن جميع الدول أصبحت ترى أن مشاركة مصر في مثل تلك المحافل الدولية أمر هام وفاعل، الأمر الذي نراه في الطلبات التي تقدم بها عدد كبير من رؤساء الدول لوزير الخارجية السفير سامح شكري، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية.

وتابع "اللاوندي": لا شك أن المناقشات التي سوف تتم بين الرئيس "السيسي" وقادة الدول مهمة للغاية، حيث أنها سوف تكون متعلقة بتعميق العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأخرى.

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