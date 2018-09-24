ياسمين على لـ صدى البلد: لست بحاجة للتعري واللي مش عجبه صوتي ميسمعنيش.. فيديو

أكدت المطربة ياسمين علي أنها ليست بحاجة للتعري أو الإثارة، وموهبتها كافية من أجل تحقيق النجاح والشهرة مشيرة إلى أنها تسعد كثيرا عندما يلقبها أحد بـ " المطربة" لأنه لقب ليس من السهل الحصول عليه.



أما عن حرصها على الظهور طوال الوقت بملابس محتشمة، قالت ياسمين لـ"صدى البلد" أرفض الظهور بملابس عارية أو مثيرة و أقول لنفسي الله الغني عن ذلك" وهذا ليس احتشام متعمد فهذه طبيعي ملابسي".



وشددت ياسمين على أنها لن تغير أسلوبها أو ستايل ملابسها من أجل تحقيق مزيد من الشهرة ، قائلة " اللي مش عجبه صوتي ميسمنعيش".



وأشارت ياسمين إلى أن الفنان لؤي سعيد بقيامها بإعادة غناء أغنية نقابل ناس وتحقيقها هذا النجاح الكبير بصوتها، لافتة إلى أنها علمت ذلك من الشاعر تامر حسين مؤلف الأغنية.

