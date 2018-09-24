خبير اقتصاد: الإنتاج وميكنة الخدمات سبل تعزيز نمو الاقتصاد المصري

قال الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يشهد موجة إصلاحية جريئة على المستوى التشريعي بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من السيولة إلى السوق وخصوصا الاستثمار الأجنبي والارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس على معيشة المواطن.



وأوضح فهمي، لـ"صدى البلد"، أن الدولة تواجه الفساد والبيروقراطية عن طريق هذا الإصلاح إلا أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لمواجهة الفساد مشيرا إلى أهمية ميكنة الخدمات بجانب الإصلاح التشريعي بحيث يتم الفصل بين مقدم الخدمة وتحصيل الرسوم للقضاء على الفساد.. قائلا: كلما قللنا تدخل العنصر البشري قللنا الفساد.



وحول الارتقاء بمعدلات النمو بما ينعكس على حياة المواطن.. أكد فهمي، أنه لن تستطيع مصر زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي سينعكس على حياة المواطنين إلا من خلال تحقيق طفرة في معدلات الإنتاج على صعيد كافة القطاعات الإنتاجية.



وطالب الدولة بضرورة الاهتمام بالصناعة والزراعة والصناعات المكملة مؤكدا أن الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية هو زيادة الإنتاج المحلي والوصول إلى تلبية الطلب المحلي من منتجات محلية ثم التصدير للخارج.



يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 % في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعى، متوقعا انخفاض فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019.