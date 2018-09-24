في ذكرى ميلادها.. تعرف على دور سهير رمزي فى اعتزال درية أحمد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة درية أحمد في 24 سبتمبر 1923 ورحلت عن عالمنا 3 أبريل 2003.



وما لا يعرفه الكثير، أن درية أحمد بدأت مشوارها الفني عام 1956 واعتزلت الفن عام 1967، من أجل التفرغ لابنتها سهير رمزي وذلك بعد اتجاهها للتمثيل حيث رغبت درية أحمد في التركيز مع ابنتها.



وصرحت سهير رمزي بأنها السبب وراء اعتزال والدتها التمثيل، وقالت في أحد اللقاءات التليفزيونية: "فوجئت بوالدتي تتخذ قرار الاعتزال وتقول لي لا أنا هقعدلك أنتي بقى أروح وأجي معاكي وأشوفك بتعملي إيه".



درية أحمد شاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها دلوني يا ناس وخضرة والسندباد، والدم يحن.

